الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري برقم الهوية 1442 من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية هي معرفة خطوات الاستعلام عن موعد فقامت صندوق العقاري من خلال استخدام رقم الهوية، حيث يقوم صندوق التنمية العقارية بتقديم التمويلات الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة لجميع المواطنين داخل البلاد

ويمكن التقديم في هذه الخدمة عبر الإنترنت بكل سهولة بدون أن تضطر للذهاب إلى الرسمي، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم خطوات الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري برقم الهوية وخطوات التسجيل فيه

الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري

يقوم الصندوق العقاري بتقديم العديد من الخدمات الهامة للمواطنين وكذلك خدمات وزارة الإسكان حيث يمكنك الاستعلام عن موعد صرف قرض الصندوق العقاري من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع صندوق التنمية العقارية والضغط على الخدمات الإلكترونية ثم تحديد اختيار خدمات المواطنين، ثم اضغط على كلمه اعرف دورك اضافة رقم الهوية ثم الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لك كافة التفاصيل والموعد المحدد للحصول على القرض.

الاستعلام عن رقم الصندوق العقاري

يتم الدخول لصندوق التنمية العقارية والضغط على الخدمات الإلكترونية ثم تحدد اختيار خدمات المواطنين ثم اضغط على كلمة اعرف دون وسوف تظهر لك كافة المعلومات التي تتعلق برقم عقد التمويل من الصندوق العقاري أو يمكنك الاتصال على الرقم الموحد بالخدمة 1990 88

الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية

يتم الذهاب إلى موقع صندوق التنمية العقارية والضغط على الاستعلام عن المستفيدين بعد ذلك بدأ بكتابة رقم الهوية في مكان المحدد والضغط على استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق صندوق التنمية العقارية.

التسجيل في صندوق التنمية العقارية

يمكنك التسجيل في صندوق التنمية العقارية بعد اتباع الخطوات التالية التي سوف نوضحها لك لكم من خلال السطور القادمة وهي كالاتي:

يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لصندوق التنمية العقارية عبر الإنترنت ثم تضغط على كلمه التسجيل وتبدأ بإضافة البيانات المطلوبة منك وكتابتها بشكل صحيح وتحديد الدخل الخاص بالأسرة وبعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة التالي ثم تقوم بالضغط على كلمه التسجيل، وسوف تصل رسالة إلى الهاتف ليتم تفعيل الحساب أو الايميل الخاص بك لأنها عملية التسجيل في صندوق التنمية العقارية.