الجيش السورى يزيل ألغاما على مساحة 1.6 هكتار خلال الـ 24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن العسكريين السوريين نجحوا خلال الــ 24 ساعة الماضية فى تطهير 1.6 هكتار من الألغام بمحافظتى دمشق ودرعا من الألغام.





وذكر بيان للمركز الروسى، اليوم الخميس، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربى السورى طهرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة عددا من الأراضى والمنشآت من الألغام على مساحة 1.6 هكتار فى مدينة دوما بمحافظة دمشق وفى درعا وعثمان والنعيم بمحافظة درعا، إذ تم اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار. وأضاف البيان أنه لم يعد أحد من اللاجئين إلى الأراضى السورية سواء من لبنان أو الأردن خلال الــ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى عدم عودة أى نازحين أيضا إلى داخل سوريا خلال الساعات الأخيرة.

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