الصحة الأوكرانية: إصابات كورونا بالبلاد تتجاوز حاجز المليون حالة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف، تسجيل بلاده 11 ألفًا و490 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالى الإصابات مليونا وألفا و132 إصابة.





وأضاف ستيبانوف تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تتضمن 488 طفلًا و445 عاملًا فى مجال الصحة.

كما أوضح وزير الصحة، أن 223 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بالفيروس فى حين تماثل 15 ألفًا و775 شخصًا للشفاء.

وسجلت العاصمة كييف أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تليها منطقة زابوريزهيا، ثم أوديسا ومنطقة كييف ودونيتسك.