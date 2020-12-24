الصحة الأوكرانية: إصابات كورونا بالبلاد تتجاوز حاجز المليون حالة

وأضاف ستيبانوف تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تتضمن 488 طفلًا و445 عاملًا فى مجال الصحة.
كما أوضح وزير الصحة، أن 223 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بالفيروس فى حين تماثل 15 ألفًا و775 شخصًا للشفاء.
وسجلت العاصمة كييف أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تليها منطقة زابوريزهيا، ثم أوديسا ومنطقة كييف ودونيتسك.
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