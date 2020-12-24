شتاء السعودية.. جبال الرياض والطائف وعسير تتحدى هواة الهايكنج

تعتني السعودية برياضة الهايكنج (المشي الجبلي) وتعمل على تعزيزها ودعمها، لا سيما والمملكة تضم عددًا من أجمل جبال العالم، تتحدى هواة الهايكنج والتسلق بعلوها ووعورة تضاريسها.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، يجد هواة رياضة الهايكنج متنفسًا يُسهم في تحسين نمط حياتهم الصحية والترفيهية؛ وهو الأمر الذي عملت على تحقيقه الهيئة السعودية للسياحة من خلال موسم "شتاء السعودية" الذي انطلق تحت شعار "الشتاء حولك" في العاشر من ديسمبر الجاري، ويستمر حتى نهاية مارس المقبل (2021) في أكثر من 17 وجهة تزخر بالطبيعة الساحرة والجاذبة لممارسة "سياحة رياضة الهايكنج".

وعبر أكثر من 200 منشأة وشركة تشارك في موسم "شتاء السعودية"، أصبحت جميع المتطلبات والاحتياجات لممارسي الهايكنج متوفرة ضمن باقات سياحية متكاملة ومتاحة عبر موقع وتطبيق "روح السعودية"، وتحت إشراف فريق مؤهل من المدربين؛ لضمان سلامة المشاركين والمشاركات والتعرف على المقومات السياحية الوطنية بطريقة آمنة وممتعة، مع حرص منظمي الرحلات على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتنفيذ التجارب السياحية بمعايير عالمية احترافية، تتواءم مع أهداف الهيئة السعودية للسياحة الاستراتيجية في الموسم.

ويشكل منتزه الشرف بمحافظة تنومة "منطقة عسير"، إحدى المواقع السياحية الجديدة التي افتتحها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج في الخامس من مارس ٢٠٢٠، وتبلغ مسافة المسار الجديد 30 مترًا بعدد 41 مسارًا للمبتدئين والمحترفين؛ لتصبح بذلك محطة جديدة لمحبي هذه الرياضة الممتعة، وسط أحضان الطبيعية الساحرة التي تنعم بها هذه المنطقة والأجواء الشتوية اللطيفة، وأما "سودة عسير" فهي من أعلى القمم الجبلية في المملكة وأهم الأماكن الجاذبة لهواة الهايكنج، لإطلالاتها الأخاذة وموقعها المتميز.

ويعد "جبل دكا" في منطقة الشفا بالطائف، أحد أبرز المناطق والوجهات السعودية لممارسة رياضة الهايكنج، وهو امتداد لسلاسل جبال الحجاز التي ترتفع عن سطح البحر بـ2500 متر تقريبًا، وهو ما يجعلها من الأماكن المفضلة التي يحرص المشغلون السياحيون على تنظيم عدد من الباقات السياحية فيها؛ لوجود المناطق الطبيعية الخلابة، والأجواء المميزة التي تحفز الأشخاص على استكشافها وخوض المغامرات.

وهناك موقع "حافة العالم" الذي يقع على بُعد 90 كيلو مترًا من الرياض في منطقة العيينة، وهو من الأماكن المفضلة لمحبي رياضة الهايكنج في الخريف والشتاء لاعتدال الأجواء فيها، والتخطيط للمغامرات الشيقة والممتعة، وما يميز هذه التجربة السياحية في موسم "الشتاء حولك"، هو توفير منظمي الرحلات لباقات تضم أنشطة مصاحبة تشمل التخييم، وجلسات السمر، وركوب الخيل والجمال، وقيادة الدبابات الرباعية التي تعد خيارًا رائعًا لمن يرغبون في الاستمتاع بالقيادة على الرمال، ومن الأنشطة المصاحبة أيضًا التزلج على الكثبان الرملية؛ وهو ما يجعل منها تجربة سياحية شيقة.