لمواجهة كورونا.. قرار عاجل من الحكومة العراقية

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إغلاق كافة المرافق الاجتماعية في البلاد لمدة أسبوعين، بداية من السابعة مساء إلى 6 صباحا، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء الماضي، أن العراق علق السفر من وإلى عدد من الدول بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا، نُوقش خلاله، قضية الإجراءات ضد تفشي كورونا المستجد كوفيد -19.

وفرض مجلس الوزراء العراقي، حظرًا على زيارة البلدان التالية: المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، والدنمارك، وهولندا، وبلجيكا، وإيران، واليابان وأي دولة أخرى ستضاف لاحقًا إلى القائمة من قبل وزارة الصحة.

وقال المكتب في بيان بعد الاجتماع إن دخول الركاب القادمين من هذه الدول محظور باستثناء العراقيين.

وسيتعين على المواطنين العراقيين العائدين من البلدان المذكورة أن يقضوا 14 يوما في الحجر الصحي.

كما قرر مجلس الوزراء "إغلاق جميع نقاط التفتيش الحدودية البرية باستثناء الحالات الطارئة".