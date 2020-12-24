أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان رصده طائرات روسية استهدفت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بنحو 20 غارة جوية مواقع لتنظيم “داعش الإرهابي” في عموم البادية السورية، تزامنا مع استمرار المعارك بين عناصر التنظيم من جهة، وقوات النظام مدعومة بمسلحين موالين لها من جهة أُخرى في البادية عند مثلث “حماة – حلب – الرقة”.
وأوضح المرصد السوري، أن قوات النظام والميليشيات الموالية لها، تواصل حملتها الأمنية الجديدة ضد خلايا تنظيم "داعش" ضمن مثلث حلب -حماة- الرقة، وذلك بدعم وإسناد من قبل الطائرات الحربية الروسية التي تشارك بقصف مناطق انتشار التنظيم في المنطقة هناك.
وأكد المرصد أن هذه الحملة التي كانت قد بدأت يوم أمس بعد قطع قوات النظام بطريق آثريا-الطبقة، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال 24 ساعة الفائتة وسط قصف جوي مكثف، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية بين الجانبين، إذ قتل 5 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 9 من تنظيم “داعش”، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مقتل 15 مقاتلا.. ضربات جوية روسية متواصلة على مواقع "داعش سوريا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.