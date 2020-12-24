نص مليء بالأكاذيب.. حقيقة رسالة عائشة القذافي عن الجزائر وليبيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بتوقيع عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تشير فيها إلى ظروف فرار أقاربها إلى الجزائر.

وفي أول تعليق على الأمر، نفى مصدر مقرب من عائلة القذافي حقيقة هذه الرسالة، وأكد أن عائشة القذافي لم تكتب هذه الرسالة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر إلى وكالة سبوتنيك الروسية: "هذا النص مليء بالأكاذيب. كل من يعرف أحداث ليبيا عام 2011 يعلم أن هذه الرسالة خاطئة".

وتتحدث هذه الرسالة عن ظروف فرار عائشة القذافي وعائلتها من ليبيا، عقب الهجوم الذي نفذته قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" على الأراضي الليبية.

وجاء في نص الرسالة المزعومة:

"عندما قصف الناتو بلدي وهدم باب العزيزية، فررنا إلى سرت لأنها مسقط رأس والدي، لكن الخونة تبعونا، هربنا إلى بني وليد التي قاومت كثيرا، ووعدنا شيوخ القبائل هناك بأنهم سيموتون من أجلنا، قلنا لوالدي إن الأمر متروك له ليقرر أين يجب أن نذهب وأننا نتفق معه دون تردد. تنهد عدة مرات ثم قال: "أذهب إلى الجزائر، أذهب إلى الجزائر، لم أر منهم أي ضرر طيلة خمسين عاما! في الجزائر ستعيشون أحرارا، الجزائر لن تسلمكم إلى الناتو ولن يجرؤ الناتو على دخول الجزائر، أنا متأكد !! تمتلك الجزائر سلاح ردع شامل منذ عام 1973، وقد أتاحته للدول العربية خلال حرب أكتوبر ضد إسرائيل".