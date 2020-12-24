نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السجن 15 عاما لرئيس ديوان الوقف السني الأسبق بالعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن" جريمة الإضرار العمد" بأموال الجهة التي يعمل فيها.

وأصدر المجلس بيانًا ذكر فيه أن "محكمة جنايات الكرخ قضت بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على المتهم الهارب، رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن جريمة شراء عقار بمبلغ ستة مليارات وسبعمائة وستة وستين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف دينار (خمسة ملايين دولار تقريباً) وتعمده الإضرار بأموال الجهة التي يعمل فيها".

وقال البيان، إن "الشراء كان خلافا لإحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981، كما أن سعر العقار وحسب ماورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري هو مليارين ومائة وسبعة ملايين دينار عراقي، قاصدا المنفعة الشخصية من هذه العملية".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات العراقي".

ولم يذكر البيان اسم رئيس الديوان المحكوم.