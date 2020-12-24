نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الفرنسي بعد إصابته بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، لم يعد يعاني من عوارض فيروس كورونا وخرج من العزل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أكد قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، ظهور بوادر تحسن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بأن الرئاسة الفرنسية، أعلنت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 2.45 مليون.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 59182.