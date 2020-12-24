الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروط التسجيل فيها

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن رابط الإستعلام عن المساعدة المقطوعة في الكثير من مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، وقد تزايد الإهتمام بكل أخبار مقطوعة الضمان الإجتماعي في الفترة الأخيرة مع قرب صرف الدفعة القادمة، ومن الجدير بالذكر أن الدفعة السابقة كانت خلال شهر يناير من عام 2019م، ولهذا نكتب لكم عن كافة أخبار برنامج المساعدة المقطوعة قي موقعنا بجانب أخبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي أطلقت هذه المساعدات في الأساس لمساعدة الآلاف من الاسر السعودية متوسطة الحال حتى تتغلب على الظروف المعيشية الصعبة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط وموعد صرف المساعدة المقطوعة بإستخدام رقم الطلب وأبرز الشروط اللازمة للتسجيل فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

انطلقت المساعدات المقطوعة في السنوات القليلة الماضية لمساعدة المواطن السعودي ولكن بشرط أن تتحقق فيه كافة الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وهي كالتالي:

أن يكون المواطن المتقدم لديه الجنسية السعودية.

ان يبلغ من العمر 35 عام أو أكبر.

لا يحصل على رواتب كبيرة.

لا يمتلك أراضي أو عقارات.

موعد صرف المقطوعة

لم تقرر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية حتىى الآن تحديد موعد صرف المساعدات المقطوعة حيث لا يوجد موعد دوري لنزول المساعدات، ولذلك يتم تحديد موعد الصرف بشكل سنوي، وحتىى الآن لم يتم تحديد الموعد الرسمي، وسوف نوضح لكم الموعد الرسمي فور الإعلان عنه.