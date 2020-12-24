“الضمان الإجتماعي المقطوعة” موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروط التسجيل

لا شك أن أخبار برنامج المساعدة المقطوعة قد كثرت بشدة في الفترة الأخيرة وتزايدت معدلات البحث عنها من جانب ملايين المواطنين السعوديين، وفي البداية نود أن نعرفكم بماهية المساعدة المقطوعة، وهي مساعدات مالية مقطوعة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لكل مواطن متوسط الحال عاطل عن العمل أو يتقاضى راتب بسيط على أن يكون مستوفي للشروط التي سنوضخها لكم خلال المقالة، ونحن نهتم في موقعنا بمتابعة كافة أخبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وبرامجها التي تدعم المواطن خاصة في ظل الظروف الأخيرة التي يعيشها المواطن وارتفاع الأسعار لمعظم السلع الأساسية مما أثر على الحالة المعيشية للمواطن، ونحن في موقعنا “ثقفني” خلال هذه المقالة نوضح لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط التقديم فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك العديد من الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لكي تكون متوفرة في كل مواطن يريد الإستفادة من الدعم المقدم من المساعدة المقطوعةن والشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

لا يقل عمره عن 35 عام.

لا يمتلك عقارات أو سجلات تجارية.

لديه مرتب محدود أو عاطل.

موعد صرف المقطوعة

حتى هذا التوقيت من عام 2020م لم تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أي أخبار عن تحديد موعد صرف المساعدات المقطوعة، ولهذا تكثر الاسئلة على مواقع التواصل، ونحن في موقعنا سنحدد لكم الموعد الرسمي فور الإعلان عنه على موقع الوزارة.