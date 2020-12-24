سؤال نيابي عن راتب زيد فايز الطراونة

دوت الخليج - : بعد الضجة الفيسبوكية التي اثارها تعيين نجل فايز الطراونة في رئاسة الوزراء وجه النائب ينال فريحات سؤالا الى الحكومة يسأل فيه عن راتب زيد فايز الطراونة الذي عين مديرا لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
يذكر ان الوحدة أنشئت بقرار من الحكومة ونشر قانونها في الجريدة الرسمية في نيسان الماضي .
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