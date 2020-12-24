إحباط محاولة استهداف قاعدة عسكرية بمطار العاصمة العراقية

أعلنت الداخلية العراقية، اليوم الخميس، إحباط مخطط لإستهداف قاعدة عسكرية أمريكية في مطار العاصمة العراقية بغداد.
وقال بيان صادر عن الداخلية العراقية إن جهات خارجة عن القانون كانت تستهدف مطار العاصمة العراقية بصواريخ متطورة.
فيما أعلن وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الخميس، عن إفشال عدة مخططات لاستهداف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
وقال الغانمي، في تصريحات إلى فضائية العربية السعودية، إن حكومته تعمل مع البعثات الدبلوماسية لحمايتها في العاصمة بغداد.
وأضاف أنه السلطات العراقية ألقت القبض على أحد مطلقي الصواريخ في اتجاه السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.
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