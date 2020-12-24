أمريكا تحصل على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حصولها على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحلول بداية العام المقبل 2021.



وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة سنوية للقتلى في تاريخها، حيث تسبّب فيروس كورونا في مقتل 3 ملايين شخص حتى الآن خلال عام 2020 فقط.

تشير البيانات السنوية الأولية إلى أن الولايات المتحدة تسجل 3.2 مليون حالة وفاة في عام 2020 فقط، بزيادة 400 ألف عن الرقم المسجل في عام 2019.



وبينما يتوقع الخبراء أن تزداد الوفيات السنوية كل عام بما يتماشى مع تزايد عدد السكان، فإن القفزة المقدرة بنسبة 15% في الوفيات ستكون الأعلى منذ جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، عندما ارتفعت الوفيات بنسبة 46٪ في عام واحد.



وقال عالم المناعة بالبيت الأبيض الدكتور «أنتوني فوسي» إن السلالة الجديدة من كورونا التي انتشرت في بريطانيا وانتقلت لعدد من الدول أنها "قد تكون موجودة بشكل واسع للغاية دون علم منا".

وأكد «جيريمي لوبان»، عالم الفيروسات بجامعة ماساتشوستس، أن السلالة الجديدة ربما نشأت في الولايات المتحدة، حيث تحظر العديد من الدول الرحلات الجوية من المملكة المتحدة في محاولة لإبطاء انتشارها.