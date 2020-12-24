عبير موسى: حركة النهضة غطاء سياسي للتطرف في تونس

اتهمت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الخميس، حركة النهضة التونسية، إخوان تونس، بتمثيل الغطاء السياسي للتطرف.
وقالت موسى في مؤتمر صحفي إن حركة النهضة التونسية تتبنى الإتجاه التكفيري، وتقف ضد أي تقدم في الشأن السياسي التونسي.
وأعلنت لجوء الحزب الدستوري الحر إلى الشعب التونسي، وذلك ضد سيطرة حركة النهضة على البرلمان التونسي.
وتابعت عبير موسى أن حركة النهضة التونسية لا تؤمن بمبدأ نبذ العنف في البلاد.
ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، أن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا" قررت مواصلة تطبيق الإجراءات العامة المتخذة في 6 ديسمبر إلى 15 يناير 2021، ومنها مواصلة تطبيق حظر التجوال، ومنع التنقل بين الجهات.
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