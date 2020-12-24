أمر قضائي بإيداع نبيل القروي مرشح الرئاسة التونسية السابق بالسجن

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، إصدار أمر بالقبض على رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وإيداعه في السجن.



وكان قاضي التحقيق وجه استدعاء إلى رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لحضور جلسة النطق في الحكم عليه، بتهم الفساد المالي.



يذكر أن السلطات التونسية ألقت القبض على القروي من قبل على ذمة هذه القضية، قبل أن يتم الإفراج عنه في انتظار الانتهاء من التحقيقات والنطق بالحكم.



وشارك نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة، والتي فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيّد.