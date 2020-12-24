أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، إصدار أمر بالقبض على رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وإيداعه في السجن.
وكان قاضي التحقيق وجه استدعاء إلى رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لحضور جلسة النطق في الحكم عليه، بتهم الفساد المالي.
يذكر أن السلطات التونسية ألقت القبض على القروي من قبل على ذمة هذه القضية، قبل أن يتم الإفراج عنه في انتظار الانتهاء من التحقيقات والنطق بالحكم.
وشارك نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة، والتي فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيّد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمر قضائي بإيداع نبيل القروي مرشح الرئاسة التونسية السابق بالسجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.