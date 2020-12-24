نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة العراقية تغلق كافة المرافق الاجتماعية لمدة أسبوعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إغلاق كافة المرافق الاجتماعية لمدة أسبوعين من 6 مساءا لغاية 6 صباحا لمواجهة انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وقد سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 542187 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 55 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12086, فيما تم تسجيل 2270 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 472054 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 58047 , منهم 354 يرقدون في العناية المركزة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.