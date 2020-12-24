مصرع 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر أمنية، اليوم الخميس، مصرع 20 مهاجرًا إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أنقذت قوات الحرس البحري التونسي، اليوم السبت، 81 شخصا، بعد غرق قاربي هجرة غير شرعية، قرب سواحل مدينة صفاقس وقرقنة.

وتوجهت الوحدات العائمة للحرس البحري بصفاقس، إلى القارب الأول بعد نداءات استغاثة، وانتشلت جثة وأنقذت 11 شخصا، وما زال البحث جاريا عن المفقودين.

وقد أفادت إذاعة "موزاييك" المحلية، بانطلاق أيضا قارب صيد متهالك من سواحل سيدي منصور، على متنه 70 شخصا معظمهم من دول جنوب الصحراء، والبقية تونسيون.

وغرق القارب في المياه الإقليمية التونسية، قبالة سواحل العطايا بقرقنة، وتحولت الوحدات العائمة وتمكنت من إنقاذ المجتازين.

ويذكر أن سواحل صفاقس شهدت أمس الجمعة، تنظيم ما لا يقل عن 4 عمليات هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل الإيطالية.