عاجل وفاة رئيس نادي الزمالك نتيجة إصابته بفيروس كورونا

وفاة رئيس نادي الزمالك نتيجة إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلنت منذ قليل قناة نادي الزمالك خبر وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقته لنادي الزمالك، والذي تم تعينه من قبل الوزير اشرف صبحي منذ اسابيع قليلة، فور حل مجلس المستشار مرتضى منصور نتيجة المخالفات المالية الكبيرة.

يخيم الحزن علي جماهير الكرة المصرية بعد إعلان الخبر الذي احزن نجوم الوسط الرياضي بفقدان رئيس نادي الزمالك اليوم نتيجة إصابته بالوباء الجديد الذي ضرب البلاد منذ عدة أشهر فيروس كورونا، حيث كانت إصابة المستشار أحمد البكري لم تعد طويله بهذا الوباء حيث قد اصيب بهذا الوباء منذ عدة أيام قليلة للغاية، ومع صباح هذا اليوم اذادت سوء الحالية الصحية للمستشار أحمد البكري، حتي وضع تحت العناية المركزة ومنذ قليل أعلنت وفاة المستشار أحمد البكري بهذا الوباء فيروس كورونا، تقدمت أسرة الرياضة المصرية خالص العزاء لأسرة الفقيد بالرحمة والمغفرة



احمد البكري رئيس نادي الزمالك هو من مواليد مدينة الفيوم ويشغل رئيس محكمة استئناف القاهرة، تم تعينه رئيس اللجنة المؤقته لنادي الزمالك في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 2020م، بعد قيام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بحل مجلس المستشار مرتضى منصور نتيجة كشف العديد من المخالفات، يعاونه في قيادة نادي الزمالك الكابتن ايمن يونس والكابتن اشرف قاسم والعديد من نجوم الفارس الابيض.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك احمد البكري الذي تم فقدانه اليوم قد أصدر مؤخراً العديد من القرارات الهامة والعاجلة التي تضمن استمرارية الفارس الابيض في المنافسة على البطولات القارية والمحلية، حيث كانت وفاة رئيس نادي الزمالك المستشار أحمد البكري خبر صادم للقلعة البيضاء.