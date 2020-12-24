باقات stc | دليلك الشامل عن باقات سوا للمكالمات والإنترنت

باقات stc أحد أهم خدمات الاتصال التي تقدمها سوا في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر من أكبر شركات الاتصالات السعودية التي توفر لعملائها باقات وعروض متنوعة، تشمل هذه الخدمات باقات المكالمات المحلية والدولية لجميع الشبكات، وباقات وعروض الإنترنت المنزلي بأسعار مناسبة لجميع العملاء، سوف نتطرق في هذا المقال للحديث عن جميع خدمات الاتصال وباقات المكالمات والإنترنت التي توفرها سوا، تابع معنا.

باقات stc مسبقة الدفع

تمكنك شركة سوا من الحصول على باقات جديدة مسبقة الدفع مع الحصول على بيانات ودقائق مضاعفة، يمكنك التعرف على الباقات مسبقة الدفع كالتالي:

باقة”10 GB ” شهرياً مسبقة الدفع:

سعر البطاقة: 8 د.ب. الصلاحية: 30 يوم. الاشتراك: 8 د.ب \ الشهر. دقائق محلية مجانية: NA. دقائق stc إلى stc: الغير محدودة. دقائق إلى شبكات أخرى: 200. بيانات مجانية: 10 GB. بيانات التواصل الاجتماعي: NA. تكلفة الدقائق المحلية: 15 فلساً للدقيقة. الرسائل النصية المحلية الدولية: 30 فلساً. للتفعيل: *222*#56. لإيقاف الخدمة: #222#.

باقة”8 Gb” شهرياً مسبقة الدفع:

سعر البطاقة: 7 د.ب. الصلاحية: 30 يوم. الاشتراك: 7 د.ب \ الشهر. دقائق محلية مجانية: 500. دقائق stc إلى NA : stc. دقائق إلى شبكات أخرى: NA. بيانات مجانية: 8 GB. بيانات التواصل الاجتماعي: NA. تكلفة الدقائق المحلية: 15 فلساً للدقيقة. الرسائل النصية المحلية الدولية: 30 فلساً. للتفعيل: *222*#71. لإيقاف الخدمة: #222#.

باقة “1.25 GB” مسبقة الدفع أسبوعياً:

سعر البطاقة: 4 د.ب. الصلاحية: 7 أيام. الاشتراك: 2 د.ب \ أسبوع. دقائق محلية مجانية: 125. دقائق stc إلى NA : stc. دقائق إلى شبكات أخرى: NA. بيانات مجانية: 1.25 GB. بيانات التواصل الاجتماعي: NA. تكلفة الدقائق المحلية: 15 فلساً للدقيقة. الرسائل النصية المحلية الدولية: 30 فلساً. للتفعيل: *222*#45. لإيقاف الخدمة: #222#.

باقة 10 GB مسبقة الدفع للشباب:

سعر البطاقة: 8 د.ب. الصلاحية: 30 يوم. الاشتراك: 8 د.ب\شهر. دقائق محلية مجانية: NA. دقائق stc إلى stc: الغير محدودة. دقائق إلى شبكات أخرى: 200. بيانات مجانية: 10 GB. بيانات التواصل الاجتماعي: يصل إلى 40 GB. تكلفة الدقائق المحلية: 15 فلساً للدقيقة. الرسائل النصية المحلية الدولية: 30 فلساً. للتفعيل: *222*#72. لإيقاف الخدمة: #222#.

باقات stc إنترنت مسبقة الدفع

توفر سوا لعملائها أفضل خدمات الإنترنت بالمملكة العربية السعودية، يمكنك الآن الاتصال بالإنترنت بكل سهولة سواء في المنزل أو خارجه، اختر ما يناسبك من التالي:

باقة إنترنت 500 GB مسبقة الدفع:

الصلاحية: 6 أشهر. السعر: 862,5 ريال سعودي.

باقة إنترنت 300 GB مسبقة الدفع:

الصلاحية: 3 أشهر. السعر: 540,5 ريال سعودي.

باقة إنترنت 100 GB مسبقة الدفع:

الصلاحية: 3 أشهر. السعر: 301,3 ريال سعودي.

باقة إنترنت 100 GB + سوشيال ميديا 19 GB مسبقة الدفع:

الصلاحية: شهر واحد. السعر: 195,5 ريال سعودي.

باقة إنترنت 50 GB مسبقة الدفع:

الصلاحية: شهرين. السعر: 189,75.

شريحة بيانات stc

توفر سوا لعملائها مفاتيح وشريحة بيانات إضافية بالإضافة إلى باقات stc المتعددة، يمكنك إضافة تلك البيانات على خط سوا الخاص بك.

يمكنك اختيار مدة الاشتراك التي تناسبك، سواء اشتراك يومي أو أسبوعي أو شهري كالتالي:

باقة إنترنت 1 GB لمدة أسبوع:

السعر: 15 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2151 إلى 900.

باقة إنترنت 1 GB لمدة شهر:

السعر: 30 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2152 إلى 900.

باقة إنترنت 2 GB لمدة شهر:

السعر: 50 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2153 إلى 900.

باقة إنترنت 5 GB لمدة شهر:

السعر: 80 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2154 إلى 900.

باقة إنترنت 10 GB لمدة شهر:

السعر: 110 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2155 إلى 900.

باقة إنترنت 10 GB لمدة شهرين:

السعر: 155 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2156 إلى 900.

باقة إنترنت 50 GB لمدة شهرين:

السعر: 230 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2158 إلى 900.

باقة إنترنت 10 GB لمدة 3 أشهر:

السعر: 180 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2157 إلى 900.

باقة إنترنت 100 GB لمدة 3 أشهر:

السعر: 350 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2159 إلى 900.

باقة إنترنت 300 GB لمدة 3 أشهر:

السعر: 470 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2160 إلى 900.

باقة إنترنت بلا حدود لمدة يوم:

السعر: 20 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2120 إلى 900.

باقة إنترنت بلا حدود لمدة أسبوع:

السعر: 100 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2162 إلى 900.

باقة إنترنت بلا حدود لمدة شهر واحد:

السعر: 350 ريال سعودي. للاشتراك: ارسل 2161 إلى 900.

تفعيل شريحة بيانات سوا 3 شهور

تقدم سوا لعملائها مجموعة من باقات الإنترنت بصلاحية اشتراك لمدة 3 أشهر، يمكنك تفعيل شريحة بيانات سوا 3 أشهر كالتالي:

لتفعيل باقة إنترنت 10 GB لمدة 3 أشهر: ارسل 2157 إلى 900.

ارسل 2157 إلى 900. لتفعيل باقة إنترنت 100 GB لمدة 3 أشهر: ارسل 2159 إلى 900.

ارسل 2159 إلى 900. لتفعيل باقة إنترنت 300 GB لمدة 3 أشهر: ارسل 2160 إلى 900.

تعرف على طريقة شحن بطاقة سوا ب 6 طرق مختلفة من stc أو من البنك.

كيف اطلب شريحة بيانات stc

يمكنك طلب شريحة بيانات stc المدمجة بكل سهولة، من خلال تطبيق mystc عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى المتجر في التطبيق. قم بالضغط على أيقونة “احصل على رقم جديد”. قم باختيار نوع الشريحة التي تناسبك، سواء مسبقة الدفع أو مفوتر. اختر الباقة التي تناسبك. اضغط على “استخدم الشريحة المدمجة eSIM واستكمل الخطوات.

باقات الإنترنت اللامحدودة stc

توفر سوا خدمة التواصل الاجتماعي بلا حدود، حيث تقدم باقات إنترنت لا محدودة يمكنك التعرف عليها واختيار ما يناسبك منها كالتالي:

سوا يوم:

تتيح الحصول على خدمة الإنترنت اللامحدود بأقصى سرعة يدعمها خط العمل على الشبكة النحاسية، وخدمة التليفزيون جوي، والمكالمات الصوتية. التقنية: الشبكة النحاسية. الاستخدام الشهري للإنترنت: لا محدود. سرعة التحميل: تصل إلى أقصى سرعة يدعمها خط العميل على الشبكة النحاسية. سرعة الرفع: تصل إلى 1 ميجا.

سوا لايك:

تتيح الحصول على سرعة تصل إلى 50 ميجا على تقنية الفايبر وكذلك خدمة التليفزيون جوي والمكالمات الصوتية. التقنية: الألياف البصرية. الاستخدام الشهري للإنترنت: لا محدود. سرعة التحميل: تصل إلى 50 ميجا. سرعة الرفع: تصل إلى 10 ميجا. طريقة إهداء الباقة من رقم مفوتر: ارسل 77065 “مسافة” رقم سوا إلى 900.

سوا شير:

تتيح الحصول على خدمة الإنترنت بسرعة تصل إلى 100 ميجا على تقنية الفايبر، وكذلك خدمة التليفزيون جوي، والمكالمات الصوتية. التقنية: الألياف البصرية. الاستخدام الشهري للإنترنت: لا محدود. سرعة التحميل: تصل إلى 100 ميجا. سرعة الرفع: 20 ميجا. طريقة اهداء الباقة من رقم مفوتر: ارسل 77110 “مسافة” رقم سوا إلى 900.

سوا بوست:

تتيح الحصول على خدمة الإنترنت بسرعة تصل إلى 300 ميجا على تقنية الفايبر، وكذلك خدمة التليفزيون جوي، والمكالمات الصوتية. التقنية: الألياف البصرية. الاستخدام الشهري للإنترنت: لا محدود. سرعة التحميل: تصل إلى 300 ميجا. سرعة الرفع: 80 ميجا. طريقة إهداء الباقة من رقم مفوتر: ارسل 77160 “مسافة” رقم سوا إلى 900.

يمكنك التواصل بكل سهولة مع عملاء STC والاستفسار عن كل ما تريده، لذلك إليك طريقة ورقم التواصل مع خدمة عملاء سوا.

سوا ستار

تقدم سوا لعملائها باقات سوا ستار بلس الجديدة، يمكنك الآن الاستمتاع بأفضل الخدمات والتعرف على الباقة وعروض المكالمات والإنترنت كالتالي:

سعر الباقة: 240 ريال سعودي.

240 ريال سعودي. السعر مع الضريبة: 276 ريال سعودي “في حالة الشراء من بطاقة ائتمانية أو شراء قسيمة الباقة.

276 ريال سعودي “في حالة الشراء من بطاقة ائتمانية أو شراء قسيمة الباقة. المكالمات داخل الشبكة: لا محدودة.

لا محدودة. المكالمات خارج الشبكة: لا محدودة.

لا محدودة. شبكات التواصل الاجتماعي: لا محدودة.

لا محدودة. الإنترنت: 100 جيجا بايت.

100 جيجا بايت. للاشتراك: ارسل 7240 إلى 900 أو من خلال التطبيق.

سوا بوست

تقدم سوا أيضاً من ضمن باقات stc، باقات سوا بوست بلس الجديدة، يمكنك الاستمتاع بأفضل الخدمات والتعرف على محتويات الباقة وعروض المكالمات والإنترنت كالتالي:

سعر الباقة: 170 ريال.

170 ريال. السعر مع الضريبة: 195.5.

195.5. المكالمات داخل الشبكة: لا محدودة.

لا محدودة. المكالمات خارج الشبكة: 1000 دقيقة.

1000 دقيقة. شبكات التواصل الاجتماعي: لا محدودة.

لا محدودة. الإنترنت: 20 GB.

20 GB. للاشتراك: ارسل 7170 إلى 900 أو من خلال التطبيق.

سوا شير

تقدم سوا لعملائها باقات سوا شير الجديدة، يمكنك الاستمتاع بالباقة والتعرف على مميزاتها وعروض المكالمات والإنترنت كالتالي:

سعر الباقة: 115 ريال سعودي.

115 ريال سعودي. السعر مع الضريبة: 132,25.

132,25. المكالمات داخل الشبكة: لا محدودة.

لا محدودة. المكالمات خارج الشبكة: 500 دقيقة.

500 دقيقة. شبكات التواصل الاجتماعي: 10 جيجا بايت.

10 جيجا بايت. الإنترنت: 5 جيجا بايت.

5 جيجا بايت. للاشتراك: ارسل 7115 إلى 900 أو من خلال التطبيق.

باقات الإنترنت المنزلي stc

يمكنك الاشتراك في باقات الإنترنت اللامحدودة واختيار ما يناسبك منها، حيث يمكنك الاشتراك بالألياف البصرية لتحصل على أسرع إنترنت منزلي كالتالي:

باقة بيتي فايبر 500 + جوي تي في:

التقنية: الألياف البصرية. التكلفة الشهرية: 148,85 ريال شهرياً. الاستخدام الشهري للإنترنت: لا محدود. سرعة التحميل: تصل إلى 500 ميجا. سرعة الرفع: تصل إلى 80 ميجا. مكالمات محلية وداخلية: مجاناً. واي فاي: مجاني لا محدود في الأماكن العامة. للاشتراك: ارسل الرمز 2038 مسافة رقم الهاتف إلى 900.

باقة فايبر 200 + جوي تي في:

التقنية: الألياف البصرية. التكلفة الشهرية: 402,50 ريال شهرياً. الاستخدام الشهري للإنترنت: لا محدود. سرعة التحميل: تصل إلى 200 ميجا. سرعة الرفع: تصل إلى 80 ميجا. مكالمات محلية وداخلية: مجاناً. واي فاي: مجاني لا محدود في الأماكن العامة. للاشتراك: ارسل الرمز 2037 مسافة رقم الهاتف إلى 900.

باقة فايبر 100 + جوي تي في:

التقنية: الألياف البصرية. التكلفة الشهرية: 345 ريال شهرياً. الاستخدام الشهري للإنترنت: لا محدود. سرعة التحميل: تصل إلى 100 ميجا. سرعة الرفع: تصل إلى 20 ميجا. مكالمات محلية وداخلية: مجاناً. واي فاي: مجاني لا محدود في الأماكن العامة. للاشتراك: ارسل الرمز 2036 مسافة رقم الهاتف إلى 900.

باقة بيتي DSL + جوي تي في:

التقنية: الشبكة النحاسية XDSL. التكلفة الشهرية: 148,85 ريال شهرياً. الاستخدام الشهري للإنترنت: لا محدود. سرعة التحميل: تصل إلى أقصى سرعة يدعمها خط العميل على الشبكة النحاسية. سرعة الرفع: تصل إلى أقصى سرعة يدعمها خط العميل على الشبكة النحاسية. مكالمات محلية وداخلية: مجاناً. واي فاي: مجاني لا محدود في الأماكن العامة. للاشتراك: ارسل الرمز 2032 مسافة رقم الهاتف إلى 900.

باقات stc مفوتر

يمكنك الاشتراك في باقات مفوتر التي تقدمها سوا، والاستمتاع بأقوى خدمات الإنترنت اللامحدود عالي السرعة، اختر ما يناسبك من التالي:

باقة مفوتر 80,5 ريال:

إنترنت البيانات: 3 GB. إنترنت واي فاي: 3 GB. دقائق داخل الشبكة: 100 دقيقة. دقائق خارج الشبكة: غير متوفر. للاشتراك: ارسل 4091 إلى 900. للتفعيل: مفتاح GG يفعل تلقائياً للعملاء الجدد، والعملاء الحاليين ارسل 4251 إلى 900 لتفعيل مفتاح 5G مجاناً.

باقة مفوتر 138 ريال:

إنترنت البيانات: 8 GB. إنترنت واي فاي: 8 GB. دقائق داخل الشبكة: لا محدودة. دقائق خارج الشبكة: 200 دقيقة. للاشتراك: ارسل 4092 إلى 900. للتفعيل: مفتاح GG يفعل تلقائياً للعملاء الجدد، والعملاء الحاليين ارسل 4251 إلى 900 لتفعيل مفتاح 5G مجاناً.

باقة مفوتر 264,5 ريال:

إنترنت البيانات: 100 GB. إنترنت واي فاي:100 GB. دقائق داخل الشبكة: لا محدودة. دقائق خارج الشبكة: 1000 دقيقة. للاشتراك: ارسل 4093 إلى 900. للتفعيل: مفتاح GG يفعل تلقائياً للعملاء الجدد، والعملاء الحاليين ارسل 4251 إلى 900 لتفعيل مفتاح 5G مجاناً.

باقة مفوتر 517,5 ريال:

إنترنت البيانات: لا محدود بدون سياسة الاستخدام العادي. إنترنت واي فاي: لا محدود. دقائق داخل الشبكة: لا محدودة. دقائق خارج الشبكة: لا محودة. للاشتراك: ارسل 4094 إلى 900. للتفعيل: مفتاح GG يفعل تلقائياً للعملاء الجدد، والعملاء الحاليين ارسل 4251 إلى 900 لتفعيل مفتاح 5G مجاناً.

باقة مفوتر 920 ريال:

إنترنت البيانات: لا محدود بدون سياسة الاستخدام العادي. إنترنت واي فاي: لا محدود. دقائق داخل الشبكة: لا محدودة. دقائق خارج الشبكة: لا محدودة. للاشتراك: ارسل 4095 إلى 900. للتفعيل: مفتاح GG يفعل تلقائياً للعملاء الجدد، والعملاء الحاليين ارسل 4251 إلى 900 لتفعيل مفتاح 5G مجاناً.

توفر سوا أيضاً لعملائها خدمة إلغاء الاشتراك في خدمات سوا، تعرف على أكواد إلغاء وأكواد تفعيل خدمات سوا.