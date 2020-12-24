الموت يفجع أبناء مرتضى منصور في وفاة رئيس نادي الزمالك بفيروس كورونا

وفاة رئيس نادي الزمالك، نعي أبناء المستشار مرتضى منصور فقدان الكرة المصرية وفاة رئيس نادي الزمالك المستشار أحمد البكري الذي رحل نتيجة إصابته بفيروس كورونا منذ قليل، وكان الحزن يخيم علي وزراة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي الذي قام منذ ايام قليلة بتعيينه لقيادة نادي الزمالك خلفا للمستشار مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك، الذي حل مجلسه منذ عدة أسابيع.

يذكر أن المستشار أحمد البكري الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة تم إصابته بفيروس كورونا منذ ايام قليله ونقل علي إثرها إلي أحد المستشفيات العسكرية بالمعادي ولكن تدهورت حالته الصحية في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2020، إلي أن أعلنت اللجنه الطبية التي كانت تتابع حالة رئيس نادي الزمالك المستشار أحمد البكري عن خبر وفاة، وتم إعلانه خبر الوفاة من قبل عصام سالم المتحدث الإعلامي بنادي الزمالك منذ قليل.

تقدم كل من المستشار مرتضى منصور عبر تدوينة علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن خالص حزنه في وفاة المستشار أحمد البكري، كما تقدم أبناءه أمير مرتضي وأحمد مرتضي بخالص العزاء في وفاة المستشار الجليل، كما تقدم العديد من نجوم الرياضة المصرية خالص حزنهم في وفاة رئيس نادي الزمالك عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك.

يذكر أن رئيس نادي الزمالك المستشار أحمد البكري قد تم تكليفه بقيادة اللجنه المؤقته لقيادة البيت الأبيض بمعاونة العديد من نجوم القلعة البيضاء من مواليد الفيوم تم تكليفه بقيادة الزمالك في 29 نوفمبر 2020، قد أهم المناصب التي كان يعمل بها هي رئاسة محكمة الاستئناف.