نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية لإشعار درجات الفصل الأول عبر نظام نور 1442

توفرت نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق عبر رابط نظام نور بالهوية فقط ١٤٤٢ من وزارة التعليم، ليتمكن جميع طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية من تحميل إشعار درجات المرحلة المتوسطة والابتدائية والثانوية، وجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودي تعمل جاهدة لاستمرار نجاح عملية التعليم عن بعد، فبعد انطلاق منصة مدرستي التعليمية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، قد حقق النظام الإلكتروني للدراسة والتعليم عن بعد نجاحاً باهراً، وقد بدأت الاختبارات النهائية عبر بوابة madrasati sa، وانتهت يوم الخميس 24 من ديسمبر 2020 للبعض، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 عبر موقع نظام نور للنتائج بدون رقم سري وفق التعليمات التي سنوفرها لكم.

نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية

قامت وزارة التعليم ببدء مرحلة إعداد تجهيز وعرض نتائج نظام نور برقم الهوية فقط، هذا من أجل التسهيل علي الجميع ككل فصل دراسي خلال عملية الاستعلام عن النتائج للطلاب 1442 واختصار وقت كبير، ويمكن لولي الأمر الحصول علي الإشعار للدرجات الخاصة بأبنائه قبل تفعيل الرابط الخاص بالهويه فقط وذلك عن طريق اتباع الخطوات المرفقة إليكم الآن.

رابط نظام نور ١٤٤٢ ولي الأمر

مكن النظام المركزي لنور أولياء الأمور من تفعيل حسابات خاصة بهم، وذلك بهدف الحصول علي إشعار الدرجات بكل سهولة عبر رابط نور لنتائج الطلاب ١٤٤٢ وفق الخطوات المرفقة.

يجب الدخول إلي رابط النظام الإلكتروني، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصة به مثل ’’اسم المستخدم، كلمة السر، التحقق’’.

يتم بعد التأكد من صحة البيانات، الضغط علي تسجيل دخول نظام نور الإلكتروني.

يتم فتح صفحة تحتوي كافة الخدمات الخاصة بالتعليم، واختيار الخدمة الخاصة بكم بكل سهولة.

كانت هذه الخطوات تخص ولي الأمر للحصول علي نتائج نور بالهويه ورمز التحقق، ويمكنكم التعرف علي آلية توزيع الدرجات الآن بالفيديوهات مع كيفية تحميل الإشعارات للطلاب بدون رقم سري.

آلية توزيع درجات نتائج الطلاب ١٤٤٢

وفرت الوزارة طرقاً مختلفة قبل تفعيل رابط نظام نور للنتائج 1442 الفصل الأول، لجميع المراحل ونبدأ معكم بالمرحلة الابتدائية.

تعرفنا علي الآلية الخاصة بالمرحلة الابتدائية، والآن سيمكنكم عند استخراج نتائج المرحلة المتوسطة التعرف علي الآلية بالفيديو القادم.

أخيراً وليس أخراً، قبل أن نرفق لكم رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري، يمكنكم التعرف علي آلية التوزيع للثانوية الآن

كانت هذه الآلية المتبعة لتوزيع الدرجات، ويمكنكم الآن عبر رابط نظام نور بدون رقم سري الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق كما يلي.

رابط نتائج نظام نور برقم الهوية فقط

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب ١٤٤٢ بالسجل المدني، وذلك بعد تفعيل الرابط المرفق إليكم.

أولاً:- الدخول إلي رابط النظام، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

ثانياً:- يقوم الطالب بإدخال الرقم للهوية الوطنية الخاص به، ورمز التحقق.

ثالثاً:- يتم الضغط علي استخراج النتائج، وبعدها الحصول علي إشعار الدرجات.

كانت هذه الطريقة المبسطة من أجل استعلام نتائج نظام نور 1442 لنتائج الطلاب، ويمكنكم طباعة إشعارات نتائج نور بالهوية فقط الآن وفق ما تعرفنا عليكم لاستعلام نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط.