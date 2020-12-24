ماكرون يغادر العزلة بعد أسبوع مع فيروس كورونا

لم يعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعاني من أعراض الفيروس وغادر العزلة يوم الخميس بعد أسبوع من الإصابة بكوفيد -19، لكنه يحث الجمهور الفرنسي على الحد من اتصالاتهم والبقاء متيقظين للسيطرة على العدوى خلال عطلة عيد الميلاد.

وقال مكتب ماكرون إنه أنهى أسبوعًا من العزلة في منتجع رئاسي في فرساي بناءً على البروتوكولات الصحية الفرنسية، التي توصي بالانعزال لمدة سبعة أيام بعد ظهور الأعراض أو نتيجة اختبار الفيروس الإيجابي.

وفي تسجيل مصور صوره بنفسه على ما يبدو من الخلوة الرئاسية الأسبوع الماضي، قال ماكرون المتعب إنه يعاني من سعال جاف وصداع وإرهاق، وقال إن الإهمال وسوء الحظ أدى إلى إصابته بالعدوى.

رفعت السلطات الفرنسية القيود المفروضة على انتشار الفيروس في الأعياد، لكن الإصابات لا تزال مرتفعة، ويحث بعض الأطباء على إجراءات إغلاق جديدة.

وبينما تستعد العائلات للتجمع لعشاء ليلة عيد الميلاد التقليدي يوم الخميس، حذرت كارين لاكومب، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى سان أنطوان في باريس، من: "إنها أمسية محفوفة بالمخاطر، فالوجبة هي واحدة من أكثر المواقف خطورة لنقل الفيروس".

وقالت لراديو فرنسا: لكن بعد عام مليء بالمشاعر العاطفية، "من المهم أن نأخذ في الاعتبار الحاجة إلى بعض التعايش، إنه توازن بين الفائدة والمخاطر".

سجلت فرنسا ما يقرب من 15 ألف إصابة جديدة يوم الأربعاء وشهدت ما يقرب من 62 ألف حالة وفاة مؤكدة مرتبطة بالفيروس بشكل عام.