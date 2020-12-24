وصلت إلى جدة ظهر اليوم (الخميس) أولى شحنات لقاح «فايزر-بيونتيك» ضد فيروس كورونا المستجد.
وتعتزم وزارة الصحة السعودية بدء تطعيم الراغبين المسجلين في منصة «صحتي» باللقاح في الموقع المخصص بالصالة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الخميس، توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الحصانة اللازمة ضد السلالة الجديدة للفيروس.
وقالت الشركة في بيان لها إنها ستجري مزيدا من الاختبارات على اللقاح على السلالة الجديدة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من اليوم أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا ليست "خارج السيطرة"، مؤكدة عدم وجود أي أدلة على الإطلاق تشير إلى زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة، وفقًا لقناة "سي.بي.إس" الأمريكية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول أولي شحنات لقاح كورونا إلى جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.