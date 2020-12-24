740 مليار دولار.. هل يضيف ترامب فيتو قانون الدفاع إلى دولاب الهزائم قبيل مغادرة البيت الأبيض؟

للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض "الفيتو" للاعتراض على مشروع قانون ترخيص الدفاع الوطني الذي يتضمن موازنة إنفاق عسكري بقيمة 740 مليار دولار وأقره الكونجرس في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحسب شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يعترض ترامب على نصوص في مشروع القانون تقيد خطوات سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وأوروبا وكوريا الجنوبية، وتزيل أسماء قادة الحقبة الكونفدرالية من القواعد العسكرية.

ووصف ترامب التشريع الذي جاء في 4500 صفحة بأنه "هدية للصين وروسيا". وقال في بيان "لسوء الحظ، فشل مشروع القانون في تضمين تدابير الأمن القومي الحاسمة، وتضمن أحكاما لا تحترم قدامى محاربينا وتاريخ جيشنا، ويتعارض مع الجهود التي تبذلها حكومتي لوضع أمريكا في المرتبة الأولى في إجراءات الأمن القومي والسياسة الخارجية".

وقال ترامب أيضا إن إجراءات مشروع القانون للحد من إعادة القوات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان وألمانيا وكوريا الجنوبية إلى الوطن لم تكن "سياسة سيئة فحسب، بل إنها غير دستورية".

واستخدم ترامب حق النقض ضد ثمانية مشاريع قوانين، أُيدت جميعها بدعم من زملائه الجمهوريين في الكونجرس.

ويمكن لنواب الكونجرس تجاوز الفيتو الرئاسي عن طريق حشد ثلثي الأصوات في غرفتي الكونجرس معًا، ما يسمح لمشروع القانون بأن يصبح قانونا على أي حال دون قدرة من الرئيس على إبطاله.

ويحدد مشروع قانون ترخيص الدفاع الوطني سياسة وزارة الدفاع. كما أنه يحدد القرارات التي تؤثر على نشر القوات وتدابير أمنية الأخرى.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، واحدا من بين كثيرين من حزب ترامب الجمهوري الذين دافعوا عن مشروع القانون حتى عندما هدد ترامب برفضه.

من جانبها، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت في 28 ديسمبر الجاري على تجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب ضد الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار.

ووصفت بيلوسي فيتو ترامب على مشروع القانون بأنه "عمل متهور يضر بقواتنا المسلحة ويعرض أمننا للخطر"، وخاصة في الوقت الذي "تتعرض فيه بلادنا لهجوم سيبراني واسع النطاق".

وأَضافت أن تصرفات ترامب "غير مسؤولة"، وأن عرقلته تبني قانون الميزانية تتعارض مع القيم الوطنية الأمريكية وتحرم الولايات المتحدة مع حلفائها من "أدوات حماية الأمن العالمي".