تصاعد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، تصاعدا اليوم الخميس، تحت تأثير عقوبات واشنطن على المركزي السوري.

وكانت وزارة وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان له فى وقت سابق، قال إن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا، حيث استهدفت البنك المركزي السوري، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء.

وقفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية ليصل إلى 2871 ليرة للشراء و2896 ليرة للبيع، مقابل 2865 ليرة للشراء، و2890 ليرة للبيع، أمس الأربعاء.

وكانت قد بلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.