أخبار اليمن : صنعاء تزف بشرى سارة للمتقاعدين.. نصف راتب من البريد

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صنعاء تزف بشرى سارة للمتقاعدين.. نصف راتب من البريد

دعت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المتقاعدين المدنيين للتوجه إلى مكاتب البريد لاستلام نصف معاش شهر فبراير 2018. صنعاء تزف بشرى سارة للمتقاعدين.. نصف راتب من البريددعت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المتقاعدين المدنيين للتوجه إلى مكاتب البريد لاستلام نصف معاش شهر فبراير 2018. وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن الهيئة استكملت كافة الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية صرف نصف معاش شهر فبراير 2018 ابتداءً من اليوم الخميس. وأشاد الحيفي بجهود فروع الهيئة في المحافظات لتوفير السيولة اللازمة لصرف 50% من معاشات المتقاعدين المستحقة والتي تأخر موعد سدادها نتيجة نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن. ووجه الفروع بمتابعة سير إجراءات الصرف بمراكز البريد والتأكد من سلاستها وتذليل الصعوبات والرفع بالنتائج أولاً بأول لغرفة العمليات التابعة للمركز الرئيسي بالهيئة. ودعا رئيس الهيئة المتقاعدين المدنيين ووكلاء المستفيدين للتوجه إلى مكاتب البريد لاستلام المعاشات مصطحبين البطاقات الشخصية وبطاقات المعاشات.

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