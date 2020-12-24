ماذا سيحدث في الزمالك بعد وفاة رئيس النادي؟

يدرس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري كافة الخيارات أمامه لاختيار رئيس نادي الزمالك بعد وفاة المستششار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة، التي تم تعيينها قبل ثلاثة اسابيع تقريبا لإدارة نادي الزمالك عقب حل مجلس إدارة النادي السابق برئاسة مرتضى منصور.

وأعلن نادي الزمالك، ظهر الخميس، وفاة المستشار أحمد بكري بعد أن جرى تعيينه من جانب وزارة الشباب والرياضة في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي عقب قرار الوزارة بإيقاف مجلس الإدارة السابق، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون القلعة البيضاء لحين إقامة الانتخابات العام المقبل، بعد انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو وذلك بسبب وجود مخالفات مالية في عهد مجلس مرتضى منصور.

وقال عصام سالم المتحدث الرسمي للزمالك إن النادي في انتظار قرار وزير الشباب والرياضة بحسم رئيس النادي الفترة المقبلة، موضحاً في تصريحات لـ"دوت الخليج" أن المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك سيتولّى إدارة القلعة اليضاء بشكل مؤقت لحين صدور قرار من وزير الشباب والرياضة باختيار رئيس جديد للجنة وهل سيتم الإبقاء على المستشار هشام إبراهيم أم سيتم اختيار رئيس أخر؟"

وكشف عصام سالم عن حالة الحزن التي يعيشها نادي الزمالك بعد وفاة المستشار أحمد البكري الذي شهد له الجميع بدمث الخلق والأحترام والحماس منقطع النظير لخدمة الزمالك وإسعاد جماهيره قبل أن يتوفى اليوم.

ومنذ توليه المسئولية، وقبل أن يتم احتجازه في إحدى المستشفيات لإصابته بفيروس كورونا، عمل المستشار أحمد البكري على توفير مستحقات فريق كرة القدم بالنادي، كما أولى اهتماماً واضحاً بالألعاب الأخرى في النادي وكان حريصا على إنهاء جميع الأزمات التي تحول دون نجاحات الزمالك في شتى الألعاب.

يذكر أن الراحل أحمد بكري من مواليد محافظة الفيوم، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980، والتحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها حتى وصل لدرجة محام عام أول، ثم نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيسا بمحاكم الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة.