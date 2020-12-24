بولندا تسجل 13 ألفا و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الصحة البولندية فى تدوينة نشرت على حسابها الرسمى حسبما ذكر موقع راديو بولندا، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 497 حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا خلال الفترة ذاتها ليصل إجمالى أعداد الوفيات إلى 26 ألفا و752 حالة.

كما أشارت الوزارة إلى تعافى 10 آلاف و698 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالى أعداد المتعافين من الفيروس 975 ألفا و876 حالة.