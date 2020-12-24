روسيا ترسل فرقاطة مسلحة بصواريخ "كاليبر" إلى البحر المتوسط

قال جهاز الإعلام التابع للبحرية الروسية، إن فرقاطة "أدميرال جريجوروفيتش" غادرت البحر الأسود وتعبر الآن مضيقي البوسفور والدردنيل.
وأشار جهاز الإعلام وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إلى أنه من المقرر أن تنضم فرقاطة "أدميرال جريجوروفيتش" إلى مجموعة القطع البحرية الروسية المتواجدة في البحر المتوسط بصفة مستمرة، موضحة أنها ستحل محل فرقاطة "أدميرال أسين" ضمن مجموعة القطع البحرية الروسية بالبحر المتوسط، وانضمت فرقاطة "أدميرال أسين" إلى مجموعة القطع البحرية الروسية المتواجدة في البحر المتوسط في أكتوبر 2020.
وتستطيع فرقاطة "أدميرال جريجوروفيتش"، وهي إحدى وحدات الأسطول الروسي في البحر الأسود أن تسير بسرعة 30 عقدة بحرية، ويشمل تسليحها بصواريخ "كاليبر" و"شتيل 1" ومجموعة "بالاش" الصاروخية المدفعية، وكانت البحرية الروسية قد كشفت عن قدرات صواريخ "كاليبر" عندما استخدمتها لقصف مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية.
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