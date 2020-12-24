كارثة صحية في الولايات المتحدة بحلول يناير المقبل

توقعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، وصول حالات الوفاة بحلول 16 يناير المقبل في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما بين 378 ألف و419 ألف حالة وفاة.



فيما أصبحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أول ولاية في أمريكا، تتخطى حاجز المليوني إصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز.



وتقترب الحكومة الأمريكية من الحصول على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد بحلول يناير المقبل.



وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية، أمس الأربعاء، وصول أعداد متلقي لقاح كورونا حتى الآن أكثر من مليون شخص.



وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة سنوية للقتلى في تاريخها، حيث تسبّب فيروس كورونا في مقتل 3 ملايين شخص حتى الآن خلال عام 2020 فقط.

وتشير البيانات السنوية الأولية إلى أن الولايات المتحدة تسجل 3.2 مليون حالة وفاة في عام 2020 فقط، بزيادة 400 ألف عن الرقم المسجل في عام 2019.