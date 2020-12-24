السعودية تسجل 189 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما سجلت الصحة السعودية 11 حالة وفاة بسبب الفيروس، وتعافي 190 حالة من الفيروس.

وجاءت مدينة الرياض في مقدمة المدن من حيث أعداد الإصابات في السعودية، اليوم الخميس، حيث سجلت 52 إصابة، يليها مكة المكرمة بـ 38 إصابة.

وبذلك تكون السعودية قد سجلت إجمالي إصابات بالفيروس، 361 ألف و752، وتسجيل 6159 حالة وفاة.

وأكدت الصحة السعودية على هبوط محلوظ في أعداد الحالات النشطة في المملكة، حيث وصلت لـ 2958 حالة فقط.