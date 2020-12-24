نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيجيريا تؤكد اكتشاف نوع ثالث جديد من فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونغ، عن ظهور نوع جديد ثالث من فيروس كورونا.

ووفقًا لرئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن هذه السلالة المكتشفة منفصلة عن السلالة التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وأوضح رئيس المراكز الأفريقية، أن التحذير بشأن المتغير الجديد استند إلى تسلسلين أو ثلاثة تسلسلات جينية، بالإضافة إلى حالة التأهب في جنوب إفريقيا أواخر الأسبوع الماضي كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا هذا الأسبوع.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.