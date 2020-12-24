منصة إحكام: دليل مستخدم المكتب الهندسي والمساحي والمستندات المطلوبة

بدأ العديد من المكاتب الهندسية والمساحية بالاستعلام عن دليل استخدام منصة إحكام الالكترونية والتي قامت الهيئة العقارية العامة في المملكة العربية السعودية بإطلاقها خلال هذه الفترة من أجل تسجيل العقارات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

منصة إحكام

ومنصة إحكام الالكترونية هي منصة الكترونية تتبع الهيئة العامة لعقارات الدولة من أجل استقبال طلبات التملك والتعديل عليها، وذلك من أجل إثبات ملكية العقارات داخل المملكة العربية السعودية.

ويهدف إطلاق منصة إحكام الالكترونية الجديدة إلى المساهمة في إثبات تملك العقارات وخلق بيئة عقارية موثوقة، كما أنها تعمل على تعزيز مبادئ العدالة والشفافية.

دليل مستخدم المكتب الهندسي والمساحي عبر منصة إحكام

وذكرت منصة إحكام من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن العديد من المكاتب الهندسية والمساحية قامت بدأت برفع العديد من مخططات الرفع المساحي على منصة إحكام، حيث أن هذه الخطوة تطلب التسجيل على منصة إحكام.

ونوه الحساب الرسمي لمنصة إحكام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه على المكاتب والهندية والمساحية القيام بالإطلاع على دليل المستخدم للمكاتب الهندسية والمساحية من خلال الدليل الذي نشرته الهيئة.

رابط منصة إحكام

ومن أجل الدخول والاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة إحكام الالكترونية لكافة الراغبين في تسجيل العقارات الخاصة بهم عبر منصة إحكام فكل ماعليكم هو القيام بالتسجيل في منصة إحكام من خلال القيام بالدخول إلى منصة إحكام عبر ehkaam.sa والقيام بالتسجيل في حال عدم أن سبق لكم وأن تم التسجيل في وقت سابق.

منصة إحكام تسجيل الدخول

ويتطب تقديم طلبات التملك ورفع المساحات وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين والمكاتب الهندسية والمساحية التسجيل في منصة إحكام الالكترونية، من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاص بالمستخدم، ومن ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

التسجيل: يتم تسجيل الدخول إلى منصة إحكام من خلال رقم الهوية وكلمة المرور، ومن ثم القيام بتسجيل الدخول. سيتم ظهور الصفحة الرئيسية الخاصة بالمكتب الهندسي والمساحي، وهي تحتوي على كل من: الطلبات ومهامي. بالنسبة للطلبات يتم الضغط على أيقونة الطلبات، وسيتم فيها ظهور كافة الطلبات في النظام. يقوم المختص بالمكتب الهندسي والمساحي باختيار الطلب الذي يرغب في دراسته، وذلك من خلال الضغط على أيقونة استعراض التي تظهر بجوار الطلب. سيتم ظهور كافة البيانات الخاصة بطالب التملك أو التعديل وبيانات ممثل الطلب، وبيانات العقار، يقوم المختص من خلال المكتب الهندسي بالضغط على أيقونة قبول الطلب، من أجل سحب الطلب. يقوم المستخدم بالدخول إلى قائمة مهامة ومن ثم استعراض المهام المسحوبة. يتم الضغط غلى رفع التقرير. سيتم ظهور كافة بيانات الطلب وبيانات وموقع العقار.

يجب أن يكون التقرير المساحي على هيئة ملف بصيغة PDF.

يتم رفع ملف أوتوكاد خاص بكروكي العقار بصيغة DWG.

يتم رفع مخطط SHAPEFILE وبه حدود الأرض والمساحة، كما يضاف عليها جدول بيانات الأرض مثل: المالك، والمدينة، المساحة، تاريخ الرفع).

إحداثيات العقار.

القيام بالموافقة على الإقرار والضغط على رفع التقرير من رفع التقرير الخاص بالعقار.

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