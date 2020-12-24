بالصور.. وصول البطل العالمي "بيغ رامي" إلى مصر

وصل البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة على متن طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تزيين مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، والذي شهد احتفالية خاصة لاستقبال مستر أولمبياد "بيغ رامي" فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران.

وسادت أجواء احتفالية في مطار القاهرة، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، كما عرضت شركة الميناء لقطات لـ"بيغ رامي" عبر الشاشات المنتشرة في المطار.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيغ رامي" ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية في البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى في العالم.

وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وشارك رامي السبيعي في "الوزن المفتوح"، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير فيل هيث وبراندن كوري، والإيراني هادي شوبان.

ورغم إصابة "بيغ رامي" بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية.