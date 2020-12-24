وصل البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة على متن طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك.
وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تزيين مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، والذي شهد احتفالية خاصة لاستقبال مستر أولمبياد "بيغ رامي" فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران.
وسادت أجواء احتفالية في مطار القاهرة، وذلك بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، كما عرضت شركة الميناء لقطات لـ"بيغ رامي" عبر الشاشات المنتشرة في المطار.
وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيغ رامي" ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية في البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى في العالم.
وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.
وشارك رامي السبيعي في "الوزن المفتوح"، حيث نافس الثنائي الأميركي الشهير فيل هيث وبراندن كوري، والإيراني هادي شوبان.
ورغم إصابة "بيغ رامي" بفيروس كورونا في وقت سابق، إلا أنه نجح في الإعداد للبطولة، واستطاع اقتناص اللقب الكبير من هيث الذي حصل عليه 7 مرات متتالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور.. وصول البطل العالمي "بيغ رامي" إلى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.