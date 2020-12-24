العراق.. اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأميركية

أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الخميس، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأميركية في بغداد.
وقال الغانمي خلال تصريحات صحفية إن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقا حاليا مع المتهم، مضيفا أن القوات الأمنية "لن تسمح للسلاح المنفلت أن يعبث بأمن البلاد".
وأشار الغانمي إلى أن وزارة الداخلية أحبطت هجمات عدة كانت تستهدف المنطقة الخضراء من مناطق نائية.
يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في بغداد في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية التي تستهدف المنطقة الخضراء.
وتلقت السفارة الأميركية، خلال الفترة الماضية، سلسلة من الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء، شنتها فصائل تدعمها إيران.
وقالت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي في بيان، إن الهجمات، التي لم تسفر عن أي إصابات بشرية، ألحقت أضرارا في مباني مجمع السفارة الأميركية في بغداد، مشيرة إلى أنه تم استهداف السفارة بـ21 صاروخا.
من جهة أخرى، أعلنت وكالة الاستخبارات في الأنبار، اليوم، القبض على 13 إرهابيا وضبط 46 صاروخا معدة لاستهداف مبنى المحافظة.
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