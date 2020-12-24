الاستخبارات العراقية تضبط 46 صاروخا مُعدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار

ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن وكالة الاستخبارات التابعة لوزراة الداخلية العراقية تمكنت من ضبط 46 صاروخًا كانوا معدين لاستهداف مبنى محافظة الأنبار غربي البلاد.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء، شنتها فصائل تدعمها إيران.
وتأتي هذه الخطوة، من بين عدة خيارات قيد الدراسة، لمواجهة نفوذ إيران في العراق، حيث تؤدي السفارة دورا محوريا في دعم الحكومة العراقية التي يقودها مصطفى الكاظمي.
واستهدفت ثلاثة صواريخ على الأقل، مساء الأحد، مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، مما أثار مخاوف من تجدد الاضطرابات مع اقتراب الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في يناير الماضي.
ومساء أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "صواريخ إيرانية استُخدمت في الهجوم الذي تعرضت له سفارتنا في العراق الأحد الماضي".
وأضاف "هناك تهديدات بمزيد من الهجمات ضد مواطنينا في العراق، وإذا قُتل أي أمريكي فستتحمل إيران المسؤولية".
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