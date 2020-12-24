بشأن أعياد الميلاد.. قرار عاجل من مجلس الوزراء الكويتي

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بإغلاق جميع دور العبادة المسيحية في البلاد خلال فترة الاحتفال بأعياد الميلاد وكذلك منع التجمعات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن قرار مجلس الوزراء بإغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات خلال الاحتفال بالأعياد الدينية في الأماكن العامة اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 24/12/2020 وحتى الأحد 10/1/2021 وذلك للحد من انتشار ڤيروس كورونا.

كما كلف مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بتنفيذ القرار.

وكانت الكويت شهدت صباح اليوم انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث أكد رئيس الوزراء الكويتي على أن لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر آمن ومعتمد من الجهات العلمية.

فيما دعا إلى الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، ومراعاة الإجراءات الصحية اللازمة، للعبور من أزمة وباء كورونا المستجد.