بدء التفشي.. الدنمارك وسنغافورة تسجلان إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

أعلنت سنغافورة والدنمارك، اليوم الخميس، ظهور أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي انتشر بسرعة في أجزاء من المملكة المتحدة.
ووفقًا لصحيفة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أكدت سنغافورة إصابة حالة بالسلالة الجديدة من كورونا، في الوقت الذي عاد 11 آخرون من الحجر الصحي بنتائج إيجابية مبدئية.
وقالت وزارة الصحة السنغافورية في وقت متأخر من أمس الأربعاء "لا يوجد دليل حاليًا على أن السلالة الجديدة تنتشر في المجتمع".
ولفتت الوزارة إلى أن المصاب بالسلالة المتحورة وصل سنغافورة من المملكة المتحدة في 6 ديسمبر، وتم عزله وأثبتت إصابته بالفيروس في 8 ديسمبر.
فيما سجلت السلطات في الدنمارك، 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وقال معهد المصل الدنماركي، المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد، إن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 نوفمبر و19 ديسمبر.
وحللت الدنمارك، المواد الجينية في 7805 عينات إيجابية خلال هذه الفترة ما يعني أن السلالة الجديدة وجدت في 0.4 بالمئة من حالات الإصابة.
وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من بريطانيا حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس، التي يعتقد أنها أسرع في الانتشار من السلالات الأخرى.
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