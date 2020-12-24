موعد بدء امتحانات نصف العام 2021 للمرحلة الابتدائية والاعدادية

موعد بدء امتحانات نصف العام 2021 بدء العد التنازلي لاختبارات الفصل الدراسي الأول لكافة محافظات جمهورية مصر العربية، حيث اعتمد وكيل وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الابتدائية وأيضاً الاعدادية وكلاً من الصف الأول والثاني الثانوي، فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات مع بداية شهر يناير المقبل لعام 2021، وسوف يتم توزيع جدول الامتحانات من خلال المديريات التعليمية التي توجد بجميع المحافظات، وهذا مل يزداد البحث عنه في الفترة الأخيرة من قبل أولياء الأمور، نظراً لاقتراب موعد الامتحان الفصل الدراسي الأول 2020 /2021، وبالتحديد بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خريطة زمنية للفصل الدراسي الجديد، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم موعد امتحانات نصف العام.

على حسب ما صدر من الخطة التعليمية التي قامت الوزارة بوضعها فمن المقرر أن لا يوجد اختبارات المرحلة الابتدائية للصف الأول والثاني والثالث، أما بالنسبة لاختبارات الصف الرابع من يوم 16 حتى يوم 18 من شهر يناير، والصف الخامس سوف تبدأ يوم 20 يناير حتى يوم 23 يناير القادم، أما الصف السادس سوف تبدأ بيوم 24 من شهر يناير القادم حتى يوم 28 يناير 2021.

وفيما يتعلق بالخريطة الزمنية لامتحانات المرحلة الإعدادية فمن المقرر أن الاختبارات سوف تبدأ يوم 23 يناير الموافق يوم سبت، وتنتهي 4 من شهر فبراير يوم خميس، كما أن موعد اجازة نصف العام بالنسبة للمرحلة الإعدادية سوف تبدأ 6 فبراير وتنتهي 18 فبراير، ويبدأ الطلاب والطالبات بالعودة للمدارس من جديد يوم 20 فبراير.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية

نحن نعلم أن امتحانات الصف الأول والثاني للمرحلة الثانوية سوف تتم إلكترونياً عبر شبكة الانترنت على أجهزة التابلت، التي قامت الوزارة بتوزيعه على الطلاب والطالبات، وقد تم تحديد موعد الاختبارات منذ 15 من شهر 12 الجاري حتى يوم 20 ديسمبر، وسوف تتم جميعها إلكترونياً لكافة طلاب وطالبات المراحل الثانوية العامة.