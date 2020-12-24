الصحة العراقية: تسجيل 1.127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحة العراقية، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إلى أنه تم تسجيل 1.549 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليصل إجمالى حالات التعافى إلى 527 ألفًا و341 حالة وبنسبة شفاء 89.6%، فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة، بإجمالى 12 ألفًا و744 حالة.

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