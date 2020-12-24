الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين ويداهم منازل بجنوب جنين 

جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلا، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين، بينهم سيدتان، فا قرية طورة جنوب جنين، وداهمت عدة منازل فيها.



جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلا، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين، بينهم سيدتان، فا قرية طورة جنوب جنين، وداهمت عدة منازل فيها. ودفعت قوات الاحتلال -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بتعزيزات كبيرة داخل القرية وفى محيطها، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، كما طوقت مناطق عند أطراف القرية.

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