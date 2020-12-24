أخيرا.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق نهائي لـ بريكست

أعلن مسؤولون من المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا أخيرا، لاتفاق نهائي بشأن البريكست.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أوروبية، قولها إن بريطانيا أعلنت التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه تم تجاوز كل النقاط الخلافية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، كشفت أمس الأربعاء، عن توصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري نهائي بشأن البريكست، مشيرة إلى استمرار العمل على صياغته.

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده لن توقع على أي اتفاق "بريكست" يؤثر سلبا على مصالح المملكة المتحدة، حيث رفضت بريطانيا الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي، وحذر كلا الطرفين من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق.

لكن مع ذلك أعربت بريطانيا، عن أملها أن لا يكون هناك علاقة بين بريكست والأزمة على الحدود، داعية إلى حل أزمة عبور الشاحنات على الحدود اليوم.