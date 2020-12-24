نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكي مصاب بكورونا يقتل زميله في غرفة المستشفى بأنبوب الأوكسجين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتُهم رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، يُزعم أنه استخدم خزان أكسجين لضرب مريض مصاب بكوفيد-19 حتى الموت في سريره بمستشفى في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، بالقتل وجرائم الكراهية.

شعر المتهم "جيسي مارتينيز" بالضيق عندما بدأ الرجل البالغ من العمر 82 عامًا الذي يشارك غرفته في المستشفى الصلاة، وفقًا لشرطة لوس أنجلوس.

ثم زُعم أن السيد مارتينيز انتزع خزان أكسجين وضرب المريض المسن، مات الضحية في اليوم التالي.

كان المتهم والضحية، اللذان تقول الشرطة أنهما لا يعرفان بعضهما البعض، يتلقيان العلاج من فيروس كورونا في غرفة تتسع لشخصين في مستشفى Antelope Valley في لانكستر بجنوب كاليفورنيا.

وقال بيان لشرطة لوس انجليس إن "المشتبه به انزعج عندما بدأ الضحية الصلاة، ثم ضرب الضحية بخزان أكسجين".

وجاء في بيان "ألقي القبض على المشتبه به، جيسي مارتينيز، 37 عاما، ووجهت إليه تهمة القتل، وتعزيز جرائم الكراهية وإساءة معاملة كبار السن".