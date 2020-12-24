نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهواء النقي "السلاح المنسي" في القتال ضد كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع تجمع الناس في الداخل في أشهر الشتاء، يأكد الخبراء والممارسون الصحيون أن السلطات بحاجة إلى التأكيد على أهمية الهواء النقي في القتال ضد فيروس كورونا.

ويقول الأطباء إن استبدال الهواء القديم في غرفة بهواء نقي من الخارج يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرص إصابة الناس بالعدوى.

في بداية الوباء، ركزت الحكومات على ما كان يُفترض أنه أكثر طرق العدوى احتمالية، أحدهما هو خطر لمس سطح ملوث - ومن هنا جاءت الإرشادات طويلة الأمد لمواصلة غسل يديك.

يتم إصابة الآخرين بقطرات تنتج عندما يسعل أو يعطس شخص قريب - مما أدى أولًا إلى قاعدة 2 متر للتباعد الاجتماعي ولاحقًا لتغطية الوجه.

لكن احتمال وجود مسار ثالث للانتقال - من خلال جزيئات الفيروس الصغيرة المعروفة باسم الهباء الجوي - أصبحت الآن مقبولة على نطاق واسع.

تم الاعتراف به من قبل مستشاري حكومة المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام، ثم من قبل منظمة الصحة العالمية.

في الأيام القليلة الماضية، ذهبت السلطات الأمريكية إلى أبعد من ذلك بقولها إن استنشاق الرذاذ والهباء الجوي "يُعتقد أنه الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس".

وفي مواجهة هذا الخطر، فإن غسل اليدين والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة ليست ضمانًا للدفاع.

وتظهر الأبحاث أن جلب كمية جيدة من الهواء النقي لتخفيف الفيروس وتشتيته يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنسبة 70-80٪.