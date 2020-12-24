متوسط أسعار الاستقدام في مساند وفقا للجنسية 1442 وطريقة التسجيل في مساند

متوسط أسعار الاستقدام في مساند حسب الجنسية سهل الكثير على المواطنين بالسعودية لكونه نظام إلكتروني متخصص تبع وزارة العمل السعودي للاستقدام العمالة المنزلية والأشراف عل مكاتب العمل السعودية، وقد قدم نظام ساند الكثير من الخدمات والأشراف على الحقوق للعمالة المنزلية وصاحب العمل لضمان حقوق واجبا كل منهم، كما أن وزارة العمل السعودية نبهت على جميع المكاتب الموثقة بضرورة عرض أسعارها على موقع مساند حتى يتمكن العميل من الإطلاع عليها قبل تقديم طلب التأشيرة،ويقدم نظام ساند متوسط الأسعار حسب الجنسية للعمالة المنزلية.

متوسط أسعار الاستقدام في مساند وفقا للجنسية 1442

تختلف أسعار الاستقدام في نظام مساند وفق جنسية العمالة المستقدمة، فهناك مجموعة من الدول التي يتوافر بها عدد كبير من العمالة وبالتالي تكون أسعارها منخفضة وغيرها تقل بها العمالة الزائدة وبالتالي ترتفع أسعارها ويكون متوسط الأسعار:

أسعار استقدام السائق الخاص من 500 ريال وتصل حتى 13 ألف ريال. أسعار استقدام العاملة المنزلية من 7500 ريال وتصل حتى 19 ألف ريال. متوسط أسعار استقدام العامل المنزلي من 350 ريال وتصل حتى 12 ألف ريال. أسعار استقدام الطباخ المنزلي من 400 ريال وتصل حتى 14 ألف ريال. متوسط أسعار استقدام الممرضة المنزلية من 85000 ريال وتصل حتى 20 ألف ريال.

الدخول إلى موقع ساند الرسمي. الضغط على تسجيل الدخول و تسجيل حساب جديد. اختيار نوع إثبات الهوية سواء كانت الهوية الوطنية إن كنت مواطنًا سعوديًا أو الإقامة إن كنت مقيمًا. أدخال رقم الهوية التي قمت باختيارها ثم الاسم الأول واسم العائلة وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة. ثم الضغط على التالي. إدخال رقم الهاتف الجوال الخاص ثم اضغط على التالي. وصول رسالة نصية من الموقع تحتوي على كلمة المرور التي ستستخدمها عند تسجيل دخولك على الموقع. وسيتطلب منك الموقع تفعيل الحساب الذي قمت بإنشائه وذلك من خلال تسجيل الدخول على الموقع ثم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك. وصول على البريد الإلكتروني رسالة تحتوي على رابط تفعيل الحساب. قم بالضغط على هذا الرابط من أجل إتمام تفعيل الحساب.

الدخول إلى موقع ساند الرسمي. كتابة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور. ثم اضغط على تسجيل الدخول. الضغط على تأشيرات الموجودة على يمين الصفحة. الضغط على التأشيرة العادية ثم اضغط على طلب جديد. التعهد بالموافق على اللائحة الخاصة بالعمل المنزلي والرسوم المطلوب سدداها. يتم سداد 2000 ريال سعودي مقابل رسوم استخراج التأشيرة. يتم اختيار تعريف الراتب حيث يجب ألا يكون أقل من 7000 ريال سعودي أو اختيار الشهادة البنكية التي تثبت أنك تمتلك في رصيدك بحسابك على أي بنك سعودي ما لا يقل عن 60 ألف ريال سعودي. ثم الضغط على أيقونة البدء. أدخال بيانات التأشيرة وهي مهنة العمالة والجنسية وجهة القدوم وإرفاق الملف الذي يثبت قدرتك المالية. الضغط على إصدار الفاتورة وبيانات الفاتورة ومنها رقم الفاتورة الذي ستتمكن من خلاله من سداد قيمة التأشيرة عند التوجه إلى الصراف.

طريقة التسجيل في مسانداستخراج تأشيرة عمالة منزلية في السعودية 1442

والجدير بالذكر أن هذا النظام وفر الكثير من الجهد والوقت المبذول سابقا في الذهاب للاستخراج التأشيرة للعمالة واصبح الكترونيا وهذا ما تسعى الية المملكة أن يكون جميع الأنظمة رقمية، كما من الممكن معرفة نظام ساند وشروطه وطريقة التسجيل لتسهيل اجراءات خاصة بنظام ساند