معهد برازيلى : لقاح سينوفاك الصينى فعّال ضد فيروس كورونا 

جدة - نرمين السيد - قال معهد "بوتانتان" البرازيلى، أنّ التجارب السريرية للقاح "كورونافاك" الذى يُنتجه مختبر "سينوفاك" الصينى استوفت شروط الفعالية، التى حدّدتها منظمة الصحة العالمية، دون أن ينشر نتائج التجارب.





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية، قال ديماس كوفاس، مدير المعهد المسؤول عن انتاج اللقاح وتوزيعه فى البرازيل، فى تصريحات له أمس الأربعاء "استوفينا شروط الفعالية التى تخول طلب الاستعمال العاجل" من وكالة "أنفيسا" التنظيمية البرازيلية لبدء حملة لقاح فى البلاد.

وأوضح خلال مؤتمر صحافى أنه يوجد بند فى العقد مع "سينوفاك" ينص على إعلان نتائج التجارب بشكل موحد على المستوى العالمى، أى رفقة نتائج تجارب اللقاح التى جرت فى دول أخرى.

وأكد وزير الصحة فى ولاية ساو باولو جان جورنشتين أن "انتاج الجرعات يأخذ مجراه فى مصنعنا، وحملة التلقيح ستبدأ كما كان متوقعا فى 25 يناير".

ونسبة الفعالية التى حددتها منظمة الصحة العالمية هى 50%، لكنّ بعض المختبرات مثل فايزر وبيونتيك، أعلنت نسبة فعالية تتجاوز 90 بالمئة.

وكشف كونفاس أن الحكومة الفدرالية البرازيلية ستطلب 100 مليون جرعة من "كورونافاك" من "معهد باتانتان"، أى أكثر من ضعف الكمية المتوقعة سابقا.

وشارك 13 ألف متطوع فى التجارب فى ثمانى ولايات برازيلية، وجرت التجارب أيضا فى تركيا وإندونيسيا والصين.

وكان "معهد بوتانتان" العام الذى يعمل فى إشراف حكومة ولاية ساو باولو، قد توقع أن يعلن اعتبارا من الأربعاء عن نتائج المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية التى أجريت فى البرازيل.

والبرازيل ثانى أكثر دول العالم تضررا من كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة بتسجيلها ما يزيد عن 188 ألف وفاة نتيجته.