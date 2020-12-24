جونسون : تجاوز كل الخلافات فى اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، مساء اليوم الخميس، توصل بلاده إلى أكبر اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن الاتفاق المعروف بـ "بريكست" سيفتح الباب للصداقة والتحالف والتعاون مع أوروبا.





وقال جونسون، فى مؤتمر صحفى له، منذ قليل، أنه تم تجاوز كل النقاط الخلافية فى المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن المفاوضين توصلوا إلى صيغة نهائية للاتفاق بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا. وأوضح جونسون "صعوبة المفاوضات شيء طبيعى بالنظر إلى أهمية الاتفاق واقتصادنا سيستفيد من الاتفاق بشكل كبير.. وتركيزنا الآن سينصب على مواجهة جائحة كورونا".

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