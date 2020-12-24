عبير موسى : الجمعيات المشبوهة فى تونس تقودها جماعة الإخوان

جدة - نرمين السيد - انتقدت رئيسة حزب الدستورى الحر التونسى، عبير موسى، سياسة حركة "النهضة" الإخوانية، ورئيسها راشد الغنوشى فى البلاد، مؤكدة على أن الجمعيات المشبوهة فى البلاد تقودها جماعة الإخوان، التى تسعى إلى تغيير ثقافة البلاد، والدفع بها نحو التطرف والعنف.





وقالت موسى -خلال مؤتمر صحفى عقدته فى مقر البرلمان التونسى، اليوم الخميس- إن الحركة تمثل غطاءً للتطرف، ولا تؤمن بنبذ العنف، مضيفة أن "العديد من الأذرع الإعلامية تساهم فى التعتيم على الشعب التونسى ولابد من مواجهة هذه التيارات التى تغالط المواطن". واستعرضت رئيسة الحزب الدستورى الحر مشروع ميثاق سياسى للأحزاب، يهدف إلى إرساء دولة مدنية لا مكان فيها إلى جماعة الإخوان، قائلة : "حليفنا الحقيقى والأساسى هو الشعب التونسى".

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