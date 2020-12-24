دولة أوروبية مستقلة.. أول تعليق لـ رئيسة وزراء أسكتلندا بعد إبرام اتفاق البريكست

رحبت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجين، اليوم الخميس، بالتوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخيرًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت ستورجين: "حان الوقت لنصبح دولة أوروبية مستقلة".

وكانت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجين، أكدت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي سوف يقبل سريعًا إعادة انضمام أسكتلندا إليه في حال استقلالها.

وكان مسؤولون من المملكة المتحدة، أعلنوا، اليوم الخميس، أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا أخيرا، التوصل لاتفاق نهائي بشأن البريكست.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أوروبية وبريطانية، قولها إن المملكة المتحدة أعلنت التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، كشفت أمس الأربعاء، عن توصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري نهائي بشأن البريكست، مشيرة إلى استمرار العمل على صياغته.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إنه تم التوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخيرًا، مضيفة أن المفاوضات كانت صعبة لكن الاتفاق النهائي كان منصفًا ومتوازنًا

وأكدت فون دير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه يمكن الآن أن ندع البريكست خلف ظهورها وأن نتقدم كأوروبا واحدة.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي حقق اتفاقا يحافظ على مصالح الجميع، مؤكدة أن التكتل سيبقى يعمل جنبا إلى جنب مع بريطانيا لتحقيق الأهداف بعد بذل جهودا عسيرة من أجل ذلك

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الحفاظ على السيادة كان جوهر مفاوضات بريكست، معربة عن الاستعداد لتنفيذ اتفاق بريكست.